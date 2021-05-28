أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1215 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1161 حالة، ووفاة 11 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 447,178 حالة، من بينها 10,195 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1355 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 429,663 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7320 حالة وفاة.

وقالت «الصحة» إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن البالغين 60 عاما فأكثر، وذلك عبر كافة مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفايروس.