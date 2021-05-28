كشفت وزارة الصحة الفترة الزمنية اللازمة لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لمن أصيب بالعدوى وظهرت نتيجته إيجابية بالإصابة بالفايروس بعد تلقيه التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تتم إعادة جدولة الجرعة الثانية عند الإصابة بالفايروس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وفي ما يخص المخالطة بعد مرور 14 يوماً من تلقي الجرعة الأولى أو استكمال التطعيم بجرعتي اللقاح، فإنه وبشكل عام إذا لم تظهر الأعراض على الشخص فلا يلزمه الدخول في الحجر، إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة)، كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية، أما في حال ظهور أعراض مشابهة لأعراض فايروس كورونا فينبغي على الشخص المخالط عزل نفسه وإجراء فحص مخبري.