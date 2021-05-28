أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 14 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 111 يوماً إلى 1402 مسجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها توزعت كالتالي: 7 مساجد في منطقة القصيم، و4 في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة الباحة، ومسجد واحد في منطقة جازان.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.