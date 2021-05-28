أكدت النيابة العامة أمس (الخميس) حظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية، المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية، محددة بذلك عقوبات تصل للسجن 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليوني ريال.

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: «يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد».

وتشمل عقوبة من يقوم بذلك السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف، بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة، وغرامة تصل إلى مليوني ريال، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.

وأوضحت النيابة العامة أنها ستتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.