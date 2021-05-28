حذرت وزارة الصحة من التهاون في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر، ملمحة إلى أهمية لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. وسجلت «الصحة» أمس 1183 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و14 حالة وفاة، و1040 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 428.502 حالة. وأوضح البيان اليومي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات منذ ظهور الجائحة بلغ 445.963، والوفيات 7309.فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10.152، منها 1353 حرجة. وجاءت الحالات في المناطق على النحو التالي: الرياض 342، مكة المكرمة 317، المنطقة الشرقية 160، المدينة المنورة 77، عسير 63، جازان 59، القصيم 45، تبوك 41، نجران 27، حائل21، الباحة 16، الحدود الشمالية 10، وأخيرا الجوف 5 حالات.من جهة ثانية، أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 110 أيام 1388 مسجداً، موضحة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي 7 مساجد في منطقة القصيم، و3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في كل من المدينة المنورة، والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق مكة المكرمة، والشرقية، وعسير.