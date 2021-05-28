نفى مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن وجود قوات لدولة الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون، وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي، وأن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب».المصدر المسؤول أكد احترام التحالف لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، واصفاً أنها من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.