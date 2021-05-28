صدرت الموافقة على تعيين مازن بن حمد الحملي مديراً عاماً لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، بعد أن كان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعيينه على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.من جانبه، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي بالحملي وقال عبر حسابه في موقع «تويتر»: من أوائل الخريجين من قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز عند إنشائه، يسرني أن أهنئه اليوم بتعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة تتويجاً لمسيرة حافلة من الجهد والإخلاص في خدمة الدين ثم المليك والوطن.