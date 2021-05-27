أعلنت وزارة التعليم اليوم (الخميس) عن تفاصيل رحلة تطوير المناهج والخطط الدراسية والتي تحدث عنها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس.

وتضمنت رحلة تطوير المناهج والخطط الدراسية تشكيل فرق متخصصة للعمل على تطويرها وإجراء مقارنات معيارية بين الفجوة التعليمية والمخطط لتحقيقه من عمليات التطوير وأسباب ذلك، كما اشتملت آلية التطوير على مراجعة وتطوير كافة المناهج الدراسية لجميع المراحل وإعادة تشكيل مصفوفة المدى والتتابع وصياغة الأهداف لزيادة المفردات والمحتوى لكل صف مع الإثراء والرفع من مستوى التطبيقات والتدريبات.

كما احتوت رحلة تطوير المناهج والخطط على تحليل الأوزان النسبية للمناهج وأثرها على نواتج التعلم وتطوير مهارات الطلاب ومواءمة المخرجات لمتطلبات سوق العمل إضافة لدراسة وتحليل المقارنات الدولية مع أفضل الممارسات العالمية وكذلك تنفيذ بعض المعالجات لرفع نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية.

ومن آلية التطوير كذلك تعزيز مهارات المستوى القرائي والكتابي وزيادة ساعات العلوم والرياضيات لدى الطلاب والطالبات مع استمرار عمليات التطوير التي أجرتها وزارة التعليم خلال العامين الماضيين من خلال تضمين مواد جديدة وتطوير مناهج قائمة وتقديم تدريس مواد أخرى بناء على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.