كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة بـ «لجنة الالتزام» إصدارها 109 قرارات بحق عدد من المنشآت الإعلامية المخالفة والأفراد، وتغريمهم 4,622,200 ريال.وقالت الهيئة إن تلك القرارات نتيجة مخالفات أحيلت إليها منذ بداية الشهر الماضي، مضيفة أنها لم تنظر في 4 مخالفات أخرى لعدم الاختصاص.الهيئة أوضحت، أن القرارات الصادرة تضمنت 52 قراراً بحق مخالفي استيراد أجهزة الاستقبال الفضائي، 23 قراراً بحق مخالفي الضوابط الخاصة بالألعاب الإلكترونية، 16 قراراً بحق دور سينما، 11 قراراً بحق مخالفات تم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي، 5 قرارات بحق شركات إنتاج، قراراً واحداً بحق منشأة تسجيلات فنية، وقراراً واحداً بحق قناة فضائية.