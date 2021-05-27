شدد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على وجود الضوابط الإعلامية التي تضمن الحد من التجاوزات المهنية التي قد تصدر من مستخدمي كافة الوسائل الإعلامية، مؤكداً بأن الإعلام في الوقت الراهن مختلف عن السابق، وهذا الأمر يستوجب وجود الضوابط المهنية التي تكفل زيادة الوعي والمسؤولية تجاه وسائل التواصل الإعلامي.

ودعا أمير القصيم إلى إيجاد الرخص الإعلامية المهنية لمستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي تحمل المسميات وفق ضوابط وزارة الإعلام.

وأكد على أهمية إقامة ورشة عمل كبيرة لتطوير مرافق وزارة الإعلام بالمملكة، كون المجتمع شريكا في مسيرة التطوير الإعلامي، مع مراعاة أهمية التنوع في الطرح الإعلامي عبر وسائل الإعلام، مؤكداً بأن ذلك سينعكس على جذب المشاهد السعودي، لافتاً بأن التطوير يجب أن يركز على المحتوى في القنوات التلفزيونية، مشيراً إلى أن هناك لمسات تطويرية على المستوى الإعلامي بالمملكة، متطلعاً إلى المزيد من التطوير.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بقاعة الدرعية بمقر إمارة القصيم بحضور وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، مع ممثلي وسائل الإعلام ومديري مكاتب الصحف المحلية بالمنطقة.

وثمّن القصبي دعم واهتمام أمير القصيم بالعمل الإعلامي، مؤكدا بأن هذا اللقاء يأتي للالتقاء بالإعلاميين والإستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى أن الإعلام أصبح مختلفا عن السابق في الصوت والصورة والمحتوى، مبينا أن الإعلام بالمملكة اليوم في مرحلة تحوّل غير عادية، لتصحيح المفاهيم الخاطئة وبث الانتماء للمواطنين.

وقال القصبي: «وزارة الإعلام أمامها مشوار ولا تستغني عن آراء شركاء المهنة».

مؤكداً دعم أمير القصيم للإعلام والإعلاميين، كون دور الإعلام مهم على المنطقة وعلى قيمها، مبيناً أن وزارة الإعلام بكامل منظومتها هي بخدمة الإعلاميين، لدعم مخرجاتهم وأدائهم.

وقد تخلل اللقاء طرح عدد من الأفكار والرؤى من قبل ممثلي وسائل الإعلام التي تركزت على دعم الجهود الإعلامية بالمملكة بشكل عام ومنطقة القصيم بشكل خاص.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل وزارة الإعلام للتواصل الدكتور عبدالله المغلوث.