اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على الخطط التي تنفذها الجهات الأمنية بالمنطقة خلال موسم الصيف لهذا العام ١٤٤٢ هـ.واستمع سموه خلال لقائه بمدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، إلى شرح موجز عن الجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن في مختلف القطاعات في المنطقة، مستعرضاً دور تلك القطاعات وما قامت به من إجراءات وقائية خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى الخطط التي تنفذها الجهات الأمنية خلال فترة موسم الصيف لهذا العام ١٤٤٢ هـ .وشدد سموه على قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة أهمية مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص وتكثيف البرامج التوعوية في الجوانب الأمنية لكل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة وزوارها ، مؤكداً على أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا الصادرة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ، مقدماً سموه شكره لرجال الأمن نظير ما يقومون به من جهود أمنية في ظل ما تشهده المنطقة من إقبال متزايد من الزوار والمصطافين .