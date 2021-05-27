وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي «مكة المكرمة» و«المدينة المنورة» تسهيلاً للمستفيدين، بحيث يمكن للمستفيد تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، وإمكانية تنفيذها من خلال خدمة «الإفراغ العقاري الإلكتروني» عبر بوابة ناجز.

وأضافت وزارة العدل في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني يطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تشمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة وأن يكون أطراف العملية من المواطنين ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع.