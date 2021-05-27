أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 1183 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1040 حالة، ووفاة 14 حالة.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 445,963 حالة، من بينها 10,152 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1,353 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 428,502 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7,309 حالة وفاة.وأكدت الصحة أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتةً إلى أن التحصين يُعتبر أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.