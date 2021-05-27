حققت الشركة السعودية للكهرباء إنجازاً بيئياً جديداً، بفوز محطة توليد جنوب جدة بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ12، فرع التميز البيئي، نظير مبادرتها في استزراع الشعب المرجانية، لحماية الحياة البحرية في البحر الأحمر والمحافظة على البيئة.

وعبرت «السعودية للكهرباء» عن سعادتها بهذا الإنجاز البيئي الذي حققته المحطة، مؤكدة أنه جاء نتيجة للتخطيط الدقيق وللجهود التي بذلتها المحطة منذ اللحظة الأولى لبنائها. وأوضحت أن فكرة مبادرة مشروع استزراع الشعب المرجانية وتعزيز البيئة البحرية، بدأت أثناء بناء محطة توليد جنوب جدة، حيث تم الاهتمام في الجانب البيئي للتقليل من التأثيرات البيئية المصاحبة لعمليات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضافت أن لهذه المبادرة عوائد بيئية كبيرة، من خلال تعزيز المردود الاقتصادي للمجتمع المحلي من الصيادين، خصوصاً أن نمو الشعب المرجانية يساعد على زيادة كميات الأسماك في هذه المنطقة. وأشارت إلى أنه نظراً لتميز البحر الأحمر بالشعب المرجانية الفريدة حول العالم، سعت المحطة إلى تعزيز هذا التنوع البيئي البحري، من خلال فكرة استزراع الشعب المرجانية لتعزيز وحماية البيئة البحرية.

وبينت «السعودية للكهرباء» أن المشروع قسم على 3 مراحل أساسية، حيث شكلت المرحلة الأولى التخطيط ودراسة أفضل الحلول لتنمية واستزراع الشعب المرجانية، من خلال فريق مسح بحري لدراسة المنطقة البحرية للمحطة، فيما شمكت المرحلة الثانية بناء وتنزيل الشعب المرجانية الصناعية بشكل مستدام، أما المرحلة الثالثة فشملت تثبيت الشعب المرجانية في أفضل المواقع التي تمت دراستها في المرحلة الأولى، حيث تم تنزيل نحو 500 من الشعب المرجانية الصناعية، لتعزيز نمو الكائنات البحرية وحماية للشعب المرجانية، وتعزيز البيئة البحرية في البحر الأحمر. وأكدت الشركة نجاح المشروع من خلال المسوحات البحرية والمتابعة في مدى كفاءة نمو الشعب المرجانية وتوفر الكائنات البحرية في المنطقة الكورنيش الجنوبي لمحافظة جدة.

يذكر أن محطة توليد جنوب جدة تعمل من أجل المحافظة وتعزيز البيئة بشكل مستدام، بما يتوافق مع الجهود البيئية الكبيرة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على البيئة بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030 في المجال البيئي.