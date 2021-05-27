قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 7 مناطق، إثر ثبوت 17 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 110 أيام 1388 مسجداً.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم (الخميس)، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي 7 مساجد في منطقة القصيم، و3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في كل من منطقتي المدينة المنورة والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.