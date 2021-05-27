أعلنت بلدية محافظة القريات طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتنوعة، تدعم احتياجات المجتمع ومتطلباته، وإثراء الخارطة الاستثمارية في المحافظة، عبر منصة فرص الاستثمارية في الموقع الإلكتروني، وذلك بتوجيه ومتابعة رئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وقد تنوعت هذه الفرص ما بين مواقع أراضٍ صناعية ومستودعات، ووحدات مفروشة ومحطة محروقات ومواقع صرافات آلية، وقطع أراضٍ استثمارية بمساحات كبيرة لإنشاء مجمعات تجارية ومحلات بمواقع ومساحات مختلفة، وكذلك مواقع لمكائن البيع الذاتي ولوحات إعلانية.

وأكدت البلدية على الراغبين الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، وشراء كراسة الشروط والمواصفات، والاطلاع على كافة الشروط، وموعد فتح المظاريف، وآخر موعد لاستلام العطاءات، بتحميل تطبيق «فرص» على الأجهزة الذكية، أو الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص لبوابة الاستثمار البلدي «فرص».