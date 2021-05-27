ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المستودعات في سوق الخضار المركزي بمدينة أبها، وذلك بعد أن حولته عمالة وافدة إلى مستودع للتمور.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية، ضبطت أحد المستودعات المخالفة، وتم تفتيش الموقع الذي اتضح فيه وجود كميات ضخمة من التمور الفاسدة، كانت مجهزة لتسويقها. وأضافت: تم رصد عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، فيما بلغت الكميات التي تم ضبطها في الموقع 3219 كيلوغراماً من التمور الفاسدة.

وأشارت إلى أن المضبوطات تم إتلافها فوراً؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إغلاق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.