ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، 24 مواطنا مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 36 مترا مكعبا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، داعيا إلى التبليغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع المناطق.