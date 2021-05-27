بحث أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تقريراً عن سير العمل في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز والخدمات المقدمة للمسافرين والحركة التشغيلية والسعة التشغيلية للرحلات القادمة والمغادرة، واطلع على الخطوات الاحترازية والتدابير الوقائية التي ينفذها لمواجهة تفشي وانتشار فايروس كورونا، مستعرضاً تقريراً عن برنامج تقييم الخدمات العامة بالمطار وحصوله على المركز الأول من بين المطارات الإقليمية للخدمات المقدمة لمرتاديه.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس (الأربعاء)، مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك عادل عبدالقادر عالوه.وبارك الأمير فهد بن سلطان حصول المطار على المركز الأول، مشيداً بجهود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وجهود جميع العاملين بالمطار، منوهاً بما يحظى به قطاع الطيران بالمملكة من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة.