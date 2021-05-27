طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية «F-15C» وطائرات القوات الجوية اليونانية «F-16»، انطلقت أمس (الأربعاء) من قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي في مناورات تمرين «عين الصقر 2»، وتمحورت سيناريوهاتها التدريبية في الهجومية والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي؛ بهدف تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها، وتبادل الخبرات العسكرية لما فيه صالح البلدين الصديقين.وعدّ قائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني تمرين «عين الصقر 2» من التمارين الجوية الثنائية الواعدة للقوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية الصديقة، إذ حققت النسخة الأولى التي أقيمت في قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية نجاحاً على جميع الأصعدة الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، الذي من شأنه دعم استقرار الأمن الوطني للبلدين ودعم أواصر التعاون العسكري المشترك للقوات المسلحة وذلك بتوحيد المفاهيم العملياتية والتكتيكية وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن التمرين سبقه اجتماعات تنسيقية عدة بين الجانبين تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية.