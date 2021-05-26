أكد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش أن آلية التقويم الجديد للعام الدراسي المقبل، والتي أعلن عنها وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ الأربعاء (14 شوال 1442هـ)، ستجعل من مشوار العام الدراسي أكثر حيوية وتشويقا، كما سيكون الطلاب أكثر حماسا وتفاعلا.

وأبان د. الربيش أن تطوير المناهج الدراسية وتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة ضرورة ملحة لرفع كفاءة نواتج التعليم ومخرجاته بالمملكة العربية السعودية، وأن زيادة الوزن النسبي لمقررات العلوم و الرياضيات في المناهج الدراسية الجديدة ستنعكس إيجابا على التحصيل العلمي ونتائج المملكة في الاختبارات المعيارية الدولية التي يشهدها الوطن في ظل الدعم للتعليم من قبل القيادة الرشيدة، مقدمًا شكره لوزير التعليم والنائب للجامعات والبحث والابتكار على جهودهم المبذوله لنهضة التعليم الجامعي ودعمهم المستمر لعجلة التعليم في وطننا الغالي.