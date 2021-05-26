تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ عدد من مشروعات السفلتة، ومن ضمنها مشروع سفلتة أحياء ومخططات شرق اللقائط، وذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة لتوفير الخدمات للمواطنين.

وتعمل الأمانة وبلدياتها على تنفيذ عدد من مشروعات السفلتة في عدد من الأحياء والمواقع، ضمن خططها لتوفير الخدمات والتوسع فيها وفق الميزانيات المعتمدة.

وأكد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات البلدية ومن ضمنها أعمال السفلتة وفق أعلى المواصفات الفنية ومتطلبات الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين والمقيمين، في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة ومنطقة الجوف، بمتابعة من سمو أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.