تضمنت الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة التي أعلنتها وزارة التعليم إضافة مادة اللغة الإنجليزية للصفوف (أول، ثاني، وثالث) ابتدائي بواقع حصتين في الأسبوع، وإضافة المهارات الرقمية للصفوف (رابع، خامس، وسادس) ابتدائي بواقع حصتين في الأسبوع لكل صف، كما تمت إضافة مادة الدفاع عن النفس مع مادة التربية البدنية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومادة المهارات الحياتية والأسرية بواقع حصة واحدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومادة التفكير الناقد بواقع حصتين للصف الثالث المتوسط، و4 حصص في المرحلة الثانوية، وتضمنت الخطة الدراسية تثبيت حصة النشاط حصة أساسية بواقع 3 حصص في المرحلة الابتدائية، وحصة واحدة في المرحلة المتوسطة. كما اشتملت على مادة المهارات الحياتية والأسرية بدءاً من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث المتوسط، وتطوير مناهج الدراسات الإسلامية في كتاب واحد مع المحافظة على الأهداف التعليمية لكل صف، وتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية وإثراء المواطنة وتعزيز الشخصية الوطنية، وتطوير21 منهجاً للتربية الخاصة، وتطوير مجالات التربية الفنية لتشمل التشكيلية والبصرية والأدائية، وإثراء محتوى الرياضيات وإعادة تشكيل مصفوفة المدى والتتابع والرفع من مستوى التطبيقات والتدريبات، وإثراء محتوى العلوم، وتطبيق سلسلة عالمية جديدة للمرحلة الثانوية.وتستهدف الخطة الدراسية مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السـعودية في الخارج، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.