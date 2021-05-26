تفقّد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الخدمات الصحية بمحافظة رجال ألمع، خلال جولته التفقدية، وزار أقسام مستشفى المحافظة العام وعدداً من المنومين، والتقى منسوبي القطاع الصحي بالمحافظة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، وقيادات القطاع الصحي، فيما اطلع على عرض مفصل عن الخدمات المقدمة للمستفيدين من أهالي المحافظة، ونسب الإنجاز في المشروعات التي يتم العمل عليها ومقاييس الأداء الوظيفي، ومؤشرات التحسين المستمر وتجويد الخدمات، وتم استعراض مؤشر بلاغات 937 والنشاطات الوقائية والعلاجية والتطويرية والتأهيلية التي يقدمها 17 مركز رعاية أولية لخدمة أهالي المحافظة، وآلية تطوير خدماتها وتطوير بيئة العمل، إضافة إلى التوزيع الصحي لسكان المحافظة، وإجمالي المراجعين ونسبة الإشغال السريري.

وأكد الأمير تركي بن طلال في حديثه مع رؤساء المراكز الصحية، أهمية تقديم الخدمة بجودة عالية مشيراً إلى «أن كل مجتهد في عمله سيجد له المكانة والتقدير».

ودشن أمير منطقة عسير خلال الجولة عدداً من المشروعات التعليمية في المحافظة بتكلفة إجمالية تجاوزت (30 مليون ريال)، والتي شملت 5 مبانٍ مدرسية (مدارس بنات - رياض أطفال - طفولة مبكرة)، بالإضافة إلى 6 صالات رياضية في قطاعي رجال ألمع والحريضة. وقد شهد الأمير تركي بن طلال، توقيع مذكرة تعاون ثقافي بين شركة السودة للتطوير ودارة الملك عبدالعزيز، بهدف حفظ الموروث الإنساني الثقافي، عن طريق توثيق الحياة الاجتماعية بالقصص الروائية التي تعكس جمال حياة المجتمعات قديماً، إذ وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني، والأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، بحضور شيوخ قبائل السودة ورجال ألمع، والعديد من المؤرخين والروائيين من المجتمع المحلي.