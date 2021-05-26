تحقق الجهات المختصة بالجبيل في حادث تصادم قاربين بحريين مخصصين للنزهة أسفر عنه وفاة عاملة منزلية، وإصابة آخرين على شاطئ الفناتير قبل مغرب أمس بمدينة الجبيل الصناعية. وبحسب شهود عيان لـ«عكاظ»، فإن الحادث وقع بين قاربين للنزهة البحرية قبل مغرب أمس، إذ ارتطم القاربان ببعضهما البعض مخلفين عددا من الإصابات تم نقلها عبر منقذين ومسعفين. وكشف أحد راكبي القوارب، فضل عدم ذكر اسمه حتى انتهاء التحقيقات لـ«عكاظ»، بأن عدد من كان في القاربين 22 راكبا، 14 في قارب، و8 في القارب الآخر.

هذا وما زالت الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها حول هذا الحادث حتى نشر هذا التقرير.