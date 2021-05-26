حققت «طيران أديل» الشركة الوطنية والذراع الاقتصادية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رقماً قياسياً عالمياً جديداً، حيث نجح أحدث طيران اقتصادي بالمملكة بتحقيق لقب «غينيس» للأرقام القياسية عن أكبر كلمة مُشَكّلة من مصابيح الإضاءة في العالم على أرض العاصمة الرياض.

وتجاوزت «طيران أديل» كافة الشروط التي وضعتها غينيس للأرقام القياسية لتصميم أكبر كلمة «شكراً» مضاءة في العالم، وذلك على مدرج مطار الثمامة، وهو الموقع الذي شهد مراحل تصميم هذه المبادرة، وحصلت على اعتراف غينيس للأرقام القياسية بهذا الإنجاز.

وجاءت فكرة «طيران أديل» بتصميم أكبر كلمة «شكراً» في العالم كرسالة شكر لعملائه بمناسبة تحقيق الشركة إنجازاً قياسياً قبل الموعد المحدد المتمثل في نقل 10 ملايين مسافر على متن رحلاته وذلك منذ انطلاق عملياته التشغيلية قبل نحو 4 سنوات وتحديداً في 23 سبتمبر 2017 ضمن فعاليات اليوم الوطني 87، كما يعد هذا الإنجاز تأكيداً لتصريح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بقوله: «قربنا من أن نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير»، كما يأتي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ المبكرة في قطاع الطيران.

وبلغ حجم تصميم كلمة «شكراً» الأكبر في العالم 280 متراً مربعاً، واستغرق العمل على المشروع 3 أيام عمل متواصلة، إذ استخدم فيها 8015 مصباحاً من نوع ليد (LED)، كما جاءت الخلفية لتعكس ألوان شعار الشركة، وجرى العمل على عرض اللوحة على مدرج المطار الذي يتمركز على بعد 60 كيلومترا شمالاً من وسط العاصمة الرياض.

وبعد الانتهاء من المشروع، ذهبت جميع المصابيح التي تم استخدامها في هذه المبادرة لصالح جمعية «ترميم» الخيرية، إذ وزعتها بدورها لترميم منازل المحتاجين وعدد من المساجد بالمملكة، وتتناغم هذه الخطوة مع إستراتيجية الشركة التي تحرص على توفير الدعم للمجتمع وانطلاقا من إيمانها المطلق بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة «طيران أديل» كون كورفياتيس: «تجسد أكبر كلمة شكراً في العالم طريقتنا المبتكرة التي ننفرد بها لنقول «شكراً» ولكن بأسلوب غير تقليدي لكافة مسافرينا على ثقتهم الغالية التي نعتبرها وسام فخر واعتزاز، كما نؤكد للجميع أنه من مدرج الإقلاع بمطار الثمامة سنحلق معاً إلى آفاق المستقبل المشرق والخدمات المتميزة المقدمة لعملائنا باعتبارهم شركاء نجاحنا الذين دعمونا بقوة وساهموا معنا بصدق في تحقيق جميع الإنجازات المتحققة على أرض الواقع».

بدورها، رحبت غينيس للأرقام القياسية بنجاح «طيران أديل» في تصميمها أكبر كلمة مُشَكّلة من مصابيح الإضاءة في العالم، وذلك بعد قيام الشركة بالوفاء بكافة المتطلبات واستيفاء جميع الاشتراطات المحددة لهذا الرقم القياسي، حيث ذكرت غينيس للأرقام القياسية في رسالة وجهتها للشركة مطلع الأسبوع الحالي: «يسعدنا إبلاغكم أن طلبكم لأكبر كلمة مُشَكّلة من مصابيح الإضاءة قد نجح وأنتم الآن تحملون لقب غينيس للأرقام القياسية، مبروك».