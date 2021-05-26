ثمن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز جهود بلدية الفرشة المتميزة نظير دراستها لمشاريعها التنموية المستقبلية ومواءمتها مع الهوية العمرانية للمنطقة.

وعبر رئيس بلدية الفرشة علي الشهراني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه ومتابعته المستمرة لكافة الأعمال الخدمية بالمنطقة، مؤكداً أن هذا النجاح جاء بفضل دعم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعته المستمرة حرصا منه على رفع مستوى الخدمات البلدية في مركز الفرشة خصوصا وكافة مدن ومحافظات المنطقة عموما، والتي ستسهم بشكل مباشر في الرقي بخدمة الوطن والمواطن.

وقدم الشهراني شكره لكافة منسوبي البلدية على الجهود التي يبذلونها، معتبرا هذا الإنجاز حافزاً لتحقيق المزيد من النجاحات.