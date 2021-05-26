أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 1320 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 873 حالة، ووفاة 17 حالة.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 444,780 حالة، من بينها 10،023 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1,348 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 427,462 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7,295 حالة وفاة.وأكدت الصحة أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتةً إلى أن التحصين يُعتبر أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.