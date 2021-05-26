أعلن البنك المركزي السعودي إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19) لوثائق التأمين الصحي السارية -غير المشتملة على المنفعة- للمؤمن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة، وذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق، من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي إلحاقاً لإعلانه سابقاً عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19) لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين (للسياحة والزيارة والعمرة). كما تأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حدّ سواء، وتسهيلاً للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه يمكن للمؤمن لهم، عند وجود أي معوقات، التواصل عبر موقع البنك المركزي (ساما تهتم) www.samacares.sa أو الرقم المجاني ٨٠٠١٢٥٦٦٦٦