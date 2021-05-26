بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رأس وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس (الثلاثاء) اجتماع لجنة الحج العليا، عبر تقنية الاتصال المرئي.وفي بداية الاجتماع أكد وزير الداخلية حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتوجيهاتهما بالعمل على تقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم حج هذا العام الذي يأتي والمملكة تواصل جهودها في مواجهة فايروس كورونا.وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عدداً من التوصيات للرفع بها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.