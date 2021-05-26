بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، التحديات والإجراءات المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، وما قامت به المملكة من جهود في هذا الشأن، واستعرض مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة في المملكة، التي ستساهم في تعزيز وحماية حقوق العمال، وبناء سوق عمل جاذبة وتطوير بيئة العمل.وناقش خلال استقباله في مكتبه، أمس، سفير بنغلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري، المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.وأكد الدكتور العواد عمق العلاقات التي تربط المملكة وبنغلاديش، منوهاً بأهمية مثل هذه الزيارات بين الجانبين لتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات والقضايا بما يعزز الشراكة وآفاق التعاون.