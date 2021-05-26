يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ 142، وأعمال المجلس الحاكم للاتحاد، التي ستعقد عبر الاتصال المرئي على مدى يومين، لبحث موضوع التغلب على الوباء وبناء غدٍ أفضل، ودور البرلمانات في إطار جهود مكافحة فايروس كورونا بحضور ومشاركة برلمانية فاعلة من قبل رؤساء البرلمانات والمجالس من جميع أنحاء العالم.وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ أن أهمية هذه الاجتماعات تتضاعف في هذا الوقت الذي يعاني فيه العالم أجمع بسبب جائحة كورونا وما خلفته من تبعات وآثار على الاقتصادات والدول والشعوب، الأمر الذي يتطلب معه تضافر الجهود الدولية لاسيما على المستوى البرلماني لوضع الحلول والإستراتيجيات المناسبة للحد من التبعات. وأوضح أن مشاركة مجلس الشورى في المحفل البرلماني تجسد ما تمثله المملكة من ريادة وثقل على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك بفضل مواقفها الراسخة والثابتة تجاه مختلف القضايا الدولية والرامية لتحقيق السلم والأمن الدوليين. ولفت آل الشيخ إلى ما يوليه المجلس من أهمية بالغة تجاه تفعيله لدوره البرلماني خارجياً من خلال حضوره الفاعل في جميع المناسبات والمحافل البرلمانية من أجل مشاركة العالم والبرلمانات تجربة المملكة الرائدة ونقل الصورة الحقيقية عنها وعن مواقفها وما حققته في المجالات كافة، لاسيما على صعيد مواجهتها لجائحة كورونا. يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس في العام 1889، ويضم في عضويته أكثر من 179 برلماناً من مختلف قارات العالم، ويهدف إلى تحقيق السلام والتعاون بين الشعوب وتعزيز عمل المؤسسات البرلمانية، ودعم الديموقراطية والدبلوماسية البرلمانية في جميع أنحاء العالم. من جهة ثانية، استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، أمس، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة كرم كامل جبر، وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.