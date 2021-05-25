جسد المواطن حسن سعيد البجادي الشهراني أروع الأمثلة في العفو والتسامح، حين عفا مساء اليوم (الثلاثاء)، عن قاتل ابنه لوجه الله. وجاء العفو تأسيا بأسرة آل راجح من قبيلة الدحاريج بني واهب شهران والتي عفت عن قاتل ابنها يوم عيد الفطر المبارك، إذ زارت قبائل بني بجاد شهران أسرة آل راجح في منزلهم بخيبر الجنوب وتكريمهم على مبادرة العفو، وأعلن شيخ قبائل بني بجاد سعيد بن تركي بن هشبل تنازل حسن سعيد البجادي عن قاتل ابنه لوجه الله تأسيا بما قامت به نورة آل عسيلة وأسرتها عندما أجارت قاتل ابنها في منزلها وعفت عنه.

وقال حسن سعيد البجادي لـ«عكاظ»: عفوت عن قاتل ابني الوحيد لوجه الله ثم لوجه والدتي وإخواني، وبادرت بالعفو اليوم عند زيارة أسرة آل راجح في منزلهم، والله يسامح القاتل. وأضاف البجادي أن قضية القتل حصلت عام 1436هـ في مركز خيبر الجنوب شرق منطقة عسير.