أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 40 لقيام مجلس التعاون، أن مسيرة مجلس التعاون في عقده الخامس تمضي أشد منعة وأقوى عزيمة.

وقال في الكلمة: بفضل من الله سبحانه تمضي مسيرة مجلس التعاون في عقده الخامس أشد منعة وأقوى عزيمة ترعاها عين الله وتستهدي بتوجيهات وحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، وبسواعد أبنائه وبقوتهم وعزيمتهم تسخر الإمكانات والجهود لمستقبل الخير والأمان والنماء ليبقى مجلس التعاون «كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها». «صدق الله العظيم».