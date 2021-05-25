أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات اليوم تعديات بمركز الناصفة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 152 ألف متر مربع.

وأوضحت محافظة القريات في بيان صحافي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أنه قامت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمركز الناصفة بالتعاون مع بلدية الناصفة بإزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة وقدرها (152500) متر مربع، وذلك بناءً على توجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية فورا ودون تهاون.

وجاءت التوجيهات على جميع المحافظات بتشديد ضبط مثل هذه المخالفات والتعديات وتطبيق التعليمات وعدم التهاون مع أي تعدِّ ومضاعفة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية لمنع مثل هذه التعديات والإحداثات.