ضمن جهودها المتواصلة لجعل التكنولوجيا في متناول أيدي المستخدمين، تقدم شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية عرضاً ترويجياً حصرياً على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة Mate Book، إذ يسري العرض من الفترة 20 مايو إلى 13 يونيو 2021.

وخلال العام الماضي، برزت الحاجة إلى العمل من المنزل والتعلم الإلكتروني ما أدى إلى ازدياد الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يُمكن أن توفر أداءً عالياً وإنتاجية وموثوقية وكفاءة. خلال هذا الوقت، واصلت «هواوي» تركيزها على تقديم أحدث الابتكارات للمستخدمين بخيارات من الأسعار المختلفة.

وفي فترة العرض تتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة التالية بأسعار مخفضة تصل إلى 25٪ على نماذج محددة.

جهاز الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook X Pro يأتي بلمسة عالية الجودة مصقولة بالرمل لمنح إحساس خارجي سلس، ويتميز بتصميم نحيف يزن أكثر من كيلوغرام بقليل، كما يأتي بلمسات من اللون الفضي الغامض والرمادي الفضائي والأخضر الزمردي الجديد. وجهاز HUAWEI MateBook X Pro مزود بتقنية تصفية ذكية توفر مراقبة في الوقت الفعلي لدرجة حرارة الجهاز، ما يمنح الكمبيوتر منحنى للمروحة أكثر سلاسة، وبالتالي عمليات أكثر هدوءاً. ويُناسب الكمبيوتر المحمول أولئك الأشخاص الباحثين عن دفعة أداء عالية إضافية، كما يأتي مزوداً بمعالجات Intel® i7 و i5 من الجيل العاشر و NVIDIA® GeForce® MX250 التي تعمل على ذاكرة 2 جيجا بايت GDDR5 للرسومات، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجا بايت.

يتوفر الجهاز المحمول HUAWEI MateBook X Pro بخصائص (i7/16GB/1TB/MX250/Touch) الآن بسعر 5249 ريالا سعوديا المخفض عن السعر الأصلي وهو 6999 ريالا سعوديا.

جهاز الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook X: يأتي الجهاز بهيكل أنيق ورفيع وخفيف الوزن أصغر من ورقة مقاس A4 وبوزن 1 كغم فقط. ويستوحي الجهاز في تصميمه من عناصر الطبيعة حيث يتضمن لمسات نهائية من اللونين الفضي الفروست والأخضر الغابي، ويتميز بلوحة النقر HUAWEI FreeTouch التي تُعد الأكبر حتى الآن ليوفر استجابة مذهلة مع النقرات، ما يمنح المستخدمين مساحة أكبر للعمل عليها ويُحسن دقة العمل. ويأتي الجهاز المحمول مزوداً بمُعالج Intel® Core ™ i5 من الجيل العاشر، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت للحصول على أداء قوي أيضاً.

كما يأتي كل من جهازي الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook X و HUAWEI MateBook X Pro مزوّدين بخاصية مشاركة الشاشات كجزء من Huawei Share لتعزيز الإنتاجية اليومية. لذا ما عليك سوى تمكين خاصية NFC و Wi-Fi على كلا الجهازين والنقر على هاتف هواوي الذكي المتوافق على لوحة اللمس المدمجة في الكمبيوتر المحمول (التي تضم الآن علامة Huawei Share) لعرض شاشة الهاتف الذكي بسلاسة على شاشة الكمبيوتر المحمول.

ويتوفر جهاز HUAWEI Matebook X بخصائص (I5 / 16/512 / touch) الآن بسعر 4499 ريالا سعوديا المخفض عن السعر الأصلي وهو 5999 ريالا سعوديا.

سلسلة HUAWEI MateBook D:

تُعد شاشة العرض الكاملة بمقاس 16.1 بوصة في الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook D 16 الأكبر على الإطلاق في سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook D، وتتميز بدقة 1080p Full HD مع أقصى سطوع يبلغ 300nits وبتقنية مقاومة التوهج التي تعطي صوراً وألواناً أكثر ثراءً. تحتوي الشاشة على حواف فائقة النحافة، حيث تُساعد نسبة العرض إلى الارتفاع التي تبلغ 16:9 على توفير تجربة مشاهدة سينمائية غامرة جداً. في الوقت نفسه وبفضل حصولها على شهادة TÜV Rheinland لوضع الضوء الأزرق المنخفض وشهادة وFlicker Free، فإنها تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب مشاهدة مريحة حتى فتراتٍ طويلة.

يتوفر جهاز HUAWEI Matebook D 16 بخصائص (R5 / 16GB / 512GB) الآن بسعر 3899 ريالا سعوديا المخفض عن السعر الأصلي‏ وهو 4199 ريالا سعوديا.

يُعتبر جهاز الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook D 15 أحدث كمبيوتر محمول مدعوم بمعالج Intel® Core ™ الجديد من الجيل الحادي عشر لتوفير سرعة محسّنة بشكلٍ كبير مقارنة بسابقه، وتدعم خاصية مشاركة الشاشات في جعل الكمبيوتر المحمول أكثر ذكاءً من ذي قبل. وقد صُمم الجهاز مع الوضع في الاعتبار احتياجات المستهلكين الشباب وتطلعاتهم، كما تم تصميمه ليعطي أداء مذهلا في جميع العمليات، بدءاً من المحاضرات الافتراضية والإنتاجية أثناء التنقل إلى تجارب الوسائط المتعددة.

ويستخدم كل من جهازي HUAWEI MateBook D 15 و HUAWEI MateBook D 14 شاشة HUAWEI FullView Display الخاصة بالعلامة التجارية. ففي جهاز HUAWEI MateBook D 15 يبلغ عرض الحواف العلوية والجانبية 5.3 ملم فقط، ما ينتج عنه نسبة شاشة إلى هيكل كبيرة تبلغ 87٪. وتتميز شاشة HUAWEI FullView من نوع IPS بمقاس 15.6 بوصة وبدقة 1080 بكسل بأنها مزودة بحماية ضد التوهج، ولذلك، تجمع بشكلٍ مثالي بين سهولة التنقل ومتعة تجربة المشاهدة على شاشة كبيرة، ما يجعلها الجهاز المثالي لمشاهدة مقاطع الفيديو. وبفضل الحواف الرقيقة التي يبلغ سمكها 4.8 مم ونسبة الشاشة إلى الجسم الكبيرة التي تبلغ 84%، توفر شاشة 1080P IPS في الجهاز المحمول HUAWEI MateBook D 14 المضادة للوهج تجربة مشاهدة رائعة وغامرة بتفاصيل حية. يذكر أيضاً أن كلا الجهازين يوفران حماية منخفضة من الضوء الأزرق معتمدة من TÜV Rheinland التي تعمل على تصفية الضوء الأزرق الزائد بشكلٍ فعّال، وتقليل الإشعاع المرئي الضار، ما يعني أنه لا مانع من قضاء الوقت الإضافي أمام الشاشة!

الأسعار خلال فترة العرض:

يتوفر جهاز HUAWEI Matebook D 14 بخصائص (14-inch CML-U i7 MX250 DDR4 16GB SSD 512GB) بسعر 3699 المخفض عن السعر الأصلي وهو 4099 ريالا سعوديا، ويتوفر جهاز HUAWEI Matebook D 14 بخصائص (14-inch CML-U i5 MX250 DDR4 8GB SSD 512GB) مقابل 2999 ريالا سعوديا المخفض عن السعر الأصلي وهو 3599 ريالا سعوديا.

أيضاً يتوفر الإصدار الآخر من الجهاز المحمول HUAWEI Matebook D 14 بخصائص (14 2019 14-inch AMD R7 DDR4 8GB SSD 512GB Space Gray HOME ) مقابل 2899 ريالا سعوديا المخفض عن السعر الأصلي وهو 3299 ريالا سعوديا.

وبالنسبة لجهاز HUAWEI Matebook D 15 بخصائص (i5/16GB/512GB//Non-Touch) فهو متوفر الآن مقابل 3599 ريالا سعودي المخفض عن السعر الأصلي وهو 3899 ريالا سعوديا، بينما يتوفر جهاز HUAWEI Matebook D 15 بخصائص (15.6 R7+8G+512GB) مقابل 2699 ريالا سعوديا المخفض عن السعر الأصلي وهو 3099 ريالا سعوديا.

وانعكس النمو على أساس سنوي في صعود «هواوي» كعلامة تجارية متميزة معترف بها عالميًا. وفي عام 2019، تم اختيار هواوي في المركز 47 من بين 100 علامة تجارية لشركة BrandZ العالمية، ورقم 12 في قوائم Brand Finance Global 500 Most Valuable Brands.