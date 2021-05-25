أحالت وزارة التجارة 9 مواطنين إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر الآبار خارج المملكة.ورصدت الوزارة تورط المخالفين من خلال إنشائهم مواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم، عبر نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم.وأكدت «التجارة» أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.يذكر أن رئاسة أمن الدولة أصدرت بيانا تحذر فيه من جمع الأموال والتبرعات للمساهمة في العمل الخيري خارج المملكة بشكل غير نظامي.وحذرت وزارة التجارة في وقت سابق من التعامل مع أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.