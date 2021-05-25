ناقش المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة في اجتماعه العادي الرابع والسبعين المنعقد ظهر اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد آل هادي أبرز احتياجات المنتزهات والحدائق لتكون في كامل جاهزيتها لاستقبال المصطافين وتقديم كل ما من شأنه توفير الراحة والاستجمام من الخدمات والدعم اللوجستي.

وطالب المجلس بتفعيل لائحة الذوق العام، وضبط التباعد تفادياً لتفشي وباء كورونا، فيما تطلع المجلس لإجراء مسح سكاني خلال فصل الصيف لضبط أعداد سكان المنطقة فعلياً ليسهم في نيل المنطقة ما تستحق من مشروعات بنية تحتية وفوقية.

وأقر المجلس مخاطبة الإمارة بشأن تحويل أعمدة التيار الكهربائي إلى أرضية تفادياً للأضرار والمخاطر على الأرواح والصحة.