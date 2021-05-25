شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي وحماية الطبيعة من التجاوزات لخلق التوازن البيئي، وأكد خلال استقباله اليوم بديوان الإمارة، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر بن محمد الحربي وعدد من مرافقيه، أن الواجب على المواطن والمسؤول الحفاظ على ثروات الأرض وخصائصها وإيقاف التعديات عليها، والتصدى لكل من يتجاوز الأنظمة الخاصة بحماية البيئة، وتطلّع لأداء الأمن البيئي دوره بضبط كافة المخالفات المتعلقة بالإضرار بالبيئة والثروات الطبيعية.

واستمع الأمير حسام لشرح مفصل عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

واجتمع الأمير حسام مع وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والوفد المرافق، وتم خلال الاجتماع استعراض خطط وزارة السياحة المستقبلية وتحديد عدد من المواقع السياحية والاستثمارية في المنطقة والمحافظات التابعة لها.

وعدّ أمير الباحة المنطقة وجهة سياحية نموذجية لتنفيذ برامج سياحية نوعية تشرف عليها وزارة السياحة بضخ عدد من الفرص والبرامج والفعاليات التي تهدف الى التطوير والتحسين السياحي بالمنطقة.

والتقى أمير منطقة الباحة مدير عام فرع ديوان المحاسبة بالمنطقة بندر بن محمد الغامدي الذي استعرض تقرير تقويم أداء الإدارات الخدمية، واطلع أمير الباحة على تقرير نتائج تقويم أداء عدد من الإدارات الخدمية، ونتائج تقويم الأداء وأبرز إنجازات الديوان، التي أسهمت في المحافظة على المال العام.

ونوه الأمير حسام بن سعود بالدور الذي يؤديه الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.