اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة 7 مخططات في الربع الأول من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت مليونا و497 ألفا و678 مترا مربعا. ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 2119 قطعة سكنية، و11 قطعة مخصصة للحدائق، و11 للمدارس، و14 قطعة للمساجد، في إطار جهود الأمانة لتطوير البنية التحية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، وذلك بعد التأكد من موافقة المخططات المعتمدة للمعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة، لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية، في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.