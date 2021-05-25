أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1389 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 912 حالة، ووفاة 14 حالة.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 443,460 حالة، من بينها 9,593 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1,348 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 426,589 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7,278 حالة وفاة.