أكدت وزارة التعليم في الإجراءات التنظيمية لحركة النقل الخارجي لهذا العام أنه يتم لم شمل المعلم والمعلمة (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأخ، والأخت) بتحقيق رغبتهم بالنقل الخارجي المشروط إلى القطاع الذي لا يسبقهم عليه أحد، وفقا للاحتياج وقانون النقل والمفاضلة. وحثت الوزارة الراغبين في الدخول للنقل الخارجي المشروط اتباع الخطوات التالية: الدخول على النظام وتسجيل رغبات نقل خارجي مستقلة لكل منهما، ثم الدخول على حقل لم الشمل وتحديد مسؤولية لم الشمل (المعلم أو المعلمة)، إذ ستتم مفاضلة الطرف الآخر على رغبات مسؤول لم الشمل عند اكتمال اعتماد الطلب من الرئيس المباشر للمسؤول عن لم الشمل، وإضافة رقم الهوية الوطنية للمعلم المطلوب لم الشمل معه.وأكدت وزارة التعليم على الرئيس المباشر للمسؤول عن لم الشمل اعتماد الطلب بعد مراجعته وتدقيقه، وعند عدم استكمال جميع خطوات النقل الخارجي المشروط بلم الشمل سيتم إلغاء الطلب وبقاء الطرفين في النقل الخارجي على الرغبات المدونة في النظام.