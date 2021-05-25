أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن هناك خطة تحول رقمي طموحة لدى وزارة الداخلية برعاية القيادة وتوجيهاتها، مؤكدا أنها تتم بكفاءة عالية وسنلمس مخرجاتها تباعاً.

وأضاف أن «أبشر» و«فرجت» وغيرهما من منصات وزارة الداخلية، التي تخدم المواطن والمقيم، هي من منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ولم تطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة العمل المؤسسي وكانت ولا تزال جزءاً من خطة إستراتيجية شاملة.

هذا وعبر وزير الداخلية عن اعتزازه بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يبذل لتحقيق المأمول، وأن تتويج نجاح هذا التحول جاء بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها.