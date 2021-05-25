تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة والخروج والعودة، آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21/‏10/‏1442 الموافق 2/‏6/‏2021.ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتساهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي، أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فايروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21/‏10/‏1442 الموافق 2/‏6/‏2021.ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فايروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21/‏10/‏1442 الموافق 2/‏6/‏2021.من جهة أخرى، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا أمس من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الرئيس محمد بخاري، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.وبادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة المباركة، معبراً عن تعازيه ومواساته في وفاة قائد الجيش النيجيري، وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفيًا أمس، من رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا - حفظه الله - عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية زامبيا إدغار شاغوا لونغو، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اطراد التقدم والازدهار.