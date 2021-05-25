استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة أمس، وزير خارجية جمهورية مالاوي ايزنهاور ندوا مكاكا.وجرى خلال الاستقبال، استعراض مشاركة المملكة ومساهمتها في أعمال قمة تمويل اقتصاديات أفريقيا المنعقدة الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ودور المملكة في دعم القارة الأفريقية على الأصعدة كافة، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة،