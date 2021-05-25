أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وذلك عبر صفحة المستفيد في موقع الهيئة الإلكترونية https://e-services.etec.gov.sa.ويعدُ اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، اختباراً عاماً يقيس مهارات التفكير المنطقي، والتفكير التحليلي، إضافة إلى الفهم والاستيعاب والمهارات الحسابية والثقافة العامة والالتزام والمرونة، وهو من شروط القبول في البرنامج.وسيطبق الاختبار يوم الخميس 29 شوال في عدد من المقرات المحوسبة التابعة للهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها.