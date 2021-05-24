أكدت وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، أن تأثير فايروس «كورونا» يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددة على أن التحصين هو الخطة الأهم لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وأوضحت الوزارة أن الدراسات أثبتت أن المرضى المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، معرضون للوفاة أكثر بـ 66 ضعفاً مقارنة بالأصحاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة للأشخاص المحصنين حتى الآن.

وأشارت إلى أن الفئة العمرية 50 فأكثر يشكلون نسبة 78 % من الوفيات، في حين أن مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ 6 أضعاف مقارنة بالأصحاء، ومرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء، بينما مرضى السمنة والكلى معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.