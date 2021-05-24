جددت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» وشركة «لايكا مايكروسيستمز» - شركة عالمية رائدة في تصنيع المجاهر الضوئية ومعدات تحضير العينات المجهرية- اتفاقهما للتعاون في مجال التقدم التكنولوجي والتواصل التعليمي في المنطقة.

ومنذ عام 2018، عملت «كاوست» وشركة «لايكا» معًا لتأسيس مركز «كاوست-لايكا» للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري، حيث مكّنت هذه الشراكة الناجحة لـ«كاوست» من الوصول المبكر إلى مجموعة من أحدث ابتكارات «لايكا» في تقنيات المجاهر البحثية، وتعزيز مرافقها وتجهيزاتها الداخلية بمعدات متقدمة تسهل إجراء أبحاث عالية التأثير.

جدير بالذكر، أن عدداً من الدراسات المبتكرة التي أجراها باحثو «كاوست» والتي تم نشرها في المجلات العلمية يعزو نجاحها بشكل جزئي لهذه الشراكة، على سبيل المثال، أبحاث تطوير إبرة مجهرية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للتطبيقات الطبية الحيوية باستخدام تقنية (LIGHTNING) من «لايكا»، والتي تساعد في عملية تحليل هياكل المواد حتى قياس 120 نانومتر.

وقال رئيس شركة «لايكا مايكروسيستمز» ماركوس لوسر: «افتتحت كاوست ولايكا، منذ ثلاث سنوات، مركز (كاوست-لايكا) للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري في حرم الجامعة بهدف التعاون في الاكتشافات العلمية الجديدة، ونحن نتشرف جداً بهذه الشراكة مع «كاوست» ويسعدنا أن نساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والاكتشافات من خلال ابتكاراتنا الرقمية البصرية».

مركز التميّز للبحث والتعليم

دعم مركز التميّز مجموعة من المشاريع التعاونية بين «كاوست» و«لايكا» من خلال استضافة منتديات تكنولوجية مشتركة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة، ومشاركة اتجاهات البحث وخريطة طريق تقنية التصوير العلمي، وقد ساعدت هذه المنتديات الجامعة على اكتساب رؤية أعمق لاتجاهات تقنية التصوير المستقبلية ومواءمة بنيتها التحتية للتصوير بشكل أفضل مع احتياجاتها البحثية.

كما دخلت «كاوست» و «لايكا» في تنظيم أنشطة تعريفية بالتقنيات البصرية، مثل استضافة سلسلة من ورش العمل والندوات حول الفحص المجهري البصري وإعداد عينات التجميد الكهرومغناطيسي، للمساعدة في تطوير الخبرات المحلية والإقليمية في هذه التقنيات، وقد استقطبت هذه الجهود والانشطة مشاركين من عدة جامعات وشركات سعودية.

كما قال قائد فريق المختبر البصري في المختبرات الأساسية في «كاوست» وي زو: «يعتبر مركز (كاوست-لايكا) للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري منصة مثالية للتعاون في البحث والتعليم مع الجامعات والمعاهد البحثية المحلية والإقليمية، حيث يقدم المركز دورات تدريبية مباشرة للتقنيات الجديدة والأجهزة المتقدمة، وهي فرصة فريدة للعديد من الباحثين في المنطقة».

التطلع للمستقبل

إن تجديد هذه الشراكة بين «كاوست» و«لايكا» هو شهادة على نجاحها الكبير ودورها في قيادة وتعزيز أنشطة التقدم التكنولوجي والتواصل المعرفي، حيث يقول نائب الرئيس للأبحاث في «كاوست» البروفيسور دونال برادلي: «ستعمل «كاوست» مع «لايكا» على تعزيز مشاركتها مع المجتمع البحثي في كل من المملكة العربية السعودية والمنطقة لمواصلة بناء الخبرات والقدرات المتقدمة في مجال تقنيات الفحص المجهري البصري».