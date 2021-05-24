شكر المشرف العام للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، لنجاحها في إدارة العام الاستثنائي إعلامياً 1442هـ.

وأرجع مدير إدارة الإعلام والاتصال طلال الردادي هذا الإنجاز والتميز إلى دعم المدير العام للتعليم ومساعديه لرسالة الإعلام، وكذلك تعاون فرق العمل للإعلام بالإدارة والمكاتب والمدارس من خلال تفعيل دور منسقي الإعلام والاتصال في 16 مكتباً تعليمياً و1538 مدرسة.

وأضاف قائلا: ساهمت إدارة الإعلام والاتصال خلال العام الدراسي الحالي الاستثنائي في تجسير علاقاتها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لدعم وصول الرسالة التعليمية الأمر الذي ساهم في تفعيل المناسبات الوطنية بشكل لافت، كما تم تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا في بيئة العمل، ومسابقة مدرستي، وبرنامج مدرستي تبرمج، ومرور 5 سنوات لرؤية 2030، والاستعداد للاختبارات عن بعد، واليوم العالمي للتطوع مشيراً إلى الشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة في الاستفادة من أكثر 103 شاشة إلكترونية للاحتفاء باليوم الوطني واليوم العالمي للمعلم والتعليم عن بعد، وتعزيز رحلة التعليم عن بعد بالمجتمع التعليمي بمكة، حيث عملت الشاشات لمدة 5 أيام، وبثت أكثر من 12 ألف ساعة بواقع 120 ساعة لكل شاشة في جميع ميادين وأحياء وشوارع مكة المكرمة.

من جهة أخرى، حصلت إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم بمحافظة الليث على خطاب شكر وتقدير وتميز من وزارة التعليم، لنجاحها في إدارة العام الدراسي الاستثنائي ١٤٤٢هـ إعلامياً ومواكبة كافة مستجدات التعليم عن بعد، وقدم «الجميعة» خطاب الشكر لمدير إدارة الإعلام والاتصال في تعليم الليث محمد بن ختيم المالكي.

وأرجع «المالكي» نجاح إدارته إلى زملائه في إدارة الإعلام والاتصال والمنسقين والمنسقات في مكاتب التعليم والمدارس، وشركاء النجاح في مختلف وسائل الإعلام، وقدم شكره لمدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، ومساعديه للدعم اللا محدود الذي وجده منهم لإدارته لتقديم برامج ومشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بالتعليم العام.