تفقد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن إبراهيم العنزي خلال جولة ميدانية اليوم (الإثنين) مشاريع البلدية الخدمية والتطويرية القائمة والجاري تنفيذها بالمحافظة. وشملت الجولة صيانة مشروع طريق الأربعين الواقع بين مخططي الأمير عبدالإله والورود ومشروع درء أخطار السيول، مطلعاً على سير العمل ونسب الإنجاز.

وأكد العنزي لـ«عكاظ» أن خطوات البلدية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية تتم وفق الجدولة المحددة لإنجازها مع أهمية الالتزام بالجودة الإنشائية، بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية للمشاريع كافة.

واجتمع خلال الجولة مع مقاولي ومهندسي المشاريع، وبحث أهم الملاحظات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، مشدداً على سرعة تنفيذ المشاريع مع ضمان الجودة ومراعاة المدة الزمنية المخصصة لكل مشروع، مشيرا إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين والمقيمين بالمحافظة.